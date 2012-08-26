Выборы президента США. Ромни VS Обама: шансы победить 46:47

Действующий президент США Барак Обама пользуется лишь небольшим преимуществом над своим соперником республиканцем Миттом Ромни и пока не обеспечил себе победу на предстоящих осенью выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют выводы агентства Associated Press на основе результатов общенациональных опросов, социологических исследований и бесед с политтехнологами Демократической и Республиканской партий, передают Вести. В настоящее время шансы выиграть борьбу за Белый дом есть у обоих кандидатов.

Последний опрос, проведенный Associated Press и службой GfK, показал, что в настоящий момент Обаму готовы поддержать 47 % избирателей, Ромни - 46 %. Примерно такие же результаты дают и другие социологические исследования.

Ни Барак Обама, ни Митт Ромни не заручились 270 голосами выборщиков, необходимыми кандидату для победы в соответствии с двухступенчатой избирательной системой США. Итог выборов будет зависеть от результатов голосования в оставшихся семи штатах: Айова, Вирджиния, Колорадо, Невада, Нью-Гэмпшир, Огайо и Флорида, где силы демократов и республиканцев примерно равны, и где сохраняется самое большое количество не определившихся пока избирателей.

"АН" писали, что 27-30 республиканцы планировали проведение своего партийного съезда, на котором Митт Ромни будет официально выдвинут кандидатом на президентский пост. Из-за надвигающегося на Флориду тропического урагана съезд перенесён на день.

Демократическая партия США запланировала аналогичное мероприятие на 4-6 сентября в городе Шарлотт (штат Северная Каролина)