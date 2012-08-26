Саммит Движения неприсоединения открывается в Тегеране

В Тегеране в воскресенье открывается шестидневный XVI саммит Движения неприсоединения. Столица будет принимать участников встречи государств, объединенных принципом неучастия в военных блоках.

Участники встречи обсудят иракскую, палестинскую и афганскую проблематику, а также актуальные вопросы экономического и социального развития Африки и Латинской Америки. На саммит приглашён президент Сирии Башар Асад. Несмотря на то, что аравийские монархии официально входят в Движение неприсоединения, их участие в саммите не ожидается, в первую очередь, в связи с их связями с США и враждебной политикой в отношении Ирана.

Примет участие в саммите Движения неприсоединения и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, несмотря на активное сопротивление этому со стороны Вашингтона.

В первый день работы форума начнутся консультации на уровне экспертов. Встреча глав государств и правительств - всего в Иране ожидают свыше 50 президентов, королей и премьер-министров — запланирована на более поздний срок, передают Вести. 35 стран-участниц Движения неприсоединения будут представлены на уровне министров.

Ключевыми темами саммита станут иранская ядерная программа, проблемы с соблюдением прав человека и конфликт в Сирии. Официальный представитель МИД Ирана Рамин Мехманпараст сообщил, что Тегеран представит всеобъемлющий план мирного урегулирования ситуации в Сирии.

"Наше предложение является приемлемым, разумным, рациональным и всесторонним, и его сложно отвергнуть", — отметил он.



Движение неприсоединения было учреждено на Белградской конференции в сентябре 1961 года, первоначально в его состав вошли 25 государств. В настоящее время в рядах этой международной организации насчитывается около 120 стран. Основным принципом Движения неприсоединения является неучастие в военных блоках, в частности, в НАТО. Входящие в Движение неприсоединения страны составляют порядка двух третей от числа стран-членов ООН, в них проживает около 55 % всего населения Земли.



