Путин высказал мнение о вступлении РФ в ВТО

Владимир Путин считает, что вступление России в ВТО и присоединение Украины к договору о Зоне свободной торговли в СНГ расширят возможности торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной.



Такое заявление президент Путин сделал на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем в Сочи. «Россия и Украина сотрудничают давно, и новые инструменты (появившиеся после присоединения России к ВТО) дают нам возможности расширять торговые отношения», - цитирует российского лидера ИТАР-ТАСС. «Украина давно стала членом ВТО, кроме того, наши договоренности позволят нам расширять торгово-экономические связи, которые и без того значимые и для России, и для Украины», - отметил Владимир Путин. При этом он подчеркнул: "не секрет, что основные рынки сбыта товаров находятся в Российской Федерации, я уже не говорю о сельхозпродукции". В свою очередь Виктор Янукович заверил, что Украина намерена использовать новые возможности для развития торговых отношений с Россией в рамках ВТО. Напомним, 22 августа, Россия официально стала полноправным 156-м членом ВТО.