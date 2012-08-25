Борис Немцов очередной раз стал фигурантом уголовного дела

Борис Немцов сообщил, что против него возбуждено новое уголовное дело. Оппозиционный лидер на своей странице в Фейсбуке написал, что его обвиняют по статье 116 УК РФ (нанесение побоев).

Речь идет о якобы избиении оппозиционером нашиста Максима Перевалова в феврале 2012 года в аэропорту «Домодедово». Немцов напоминает, что он уже дважды выигрывал это дело в суде, и вот его возбудили вновь.

То, что дело возобновили, политик, бывший первый вице-премьер России объяснил личным распоряжением министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Немцов отметил, что выигранный вчера суд Гарри Каспаровым принципиально ничего не меняет. По его словам, уголовные дела против оппозиционеров как фабриковались, так и фабрикуются.

Однако сведения о том, что над Борисом Немцовым снова нависла угроза ареста, пока не получили официального подтверждения.