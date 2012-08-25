Сегодня Владимир Путин и Виктор Янукович встретятся в Сочи

В субботу 25 августа в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Виктором Януковичем, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что 12 июля состоялась ялтинская встреча глав России и Украины, на которой, в частности, было подписано совместное заявление о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.