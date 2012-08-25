Сегодня Владимир Путин и Виктор Янукович встретятся в Сочи
25 августа 2012, 09:32 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В субботу 25 августа в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Виктором Януковичем, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"АН" писали, что 12 июля состоялась ялтинская встреча глав России и Украины, на которой, в частности, было подписано совместное заявление о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.