Президент Янукович: В Украине не будет евроинтеграции любой ценой

Украина не воспринимает европейской интеграции любой ценой. Об этом заявил президент Виктор Янукович, выступая в пятницу на торжествах по случаю Дня независимости, передают «Аргументы недели-Крым».

«Во внешнеполитической плоскости мы остаемся верными европейскому выбору, мы уверенно прокладывает путь развития современного европейского государства», - отметил он.

«Однако интеграция любой ценой: за счет потери независимости, экономических или территориальных уступок, за счет разрешения вмешиваться во внутренние дела - такой путь мы никогда не воспринимали и не воспримем. Свобода и независимость - это самое главное условие успеха и процветания Украины», - заявил Янукович.

Он также отметил, что в последнее время Украина осуществила серьезные шаги в направлении вхождения в европейское сообщество - парафировано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

«Теперь мы ожидаем понимания со стороны наших европейских партнеров, поскольку воспринимаем этот процесс как дорогу с двусторонним движением», - сказал президент.

В то же время он призвал помнить, насколько важными для Украины являются отношения со странами СНГ, включая Россию.

«Нам необходимо всесторонне развивать сотрудничество с нашими партнерами по СНГ, ведь именно там находится крупнейший рынок для украинских товаропроизводителей. Поэтому мы не должны оставлять без внимания интеграционные процессы, которые там происходят», - сказал Янукович.