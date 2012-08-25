Президент Янукович: В Украине не будет евроинтеграции любой ценой
25 августа 2012, 09:21 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Украина не воспринимает европейской интеграции любой ценой. Об этом заявил президент Виктор Янукович, выступая в пятницу на торжествах по случаю Дня независимости, передают «Аргументы недели-Крым».
«Во внешнеполитической плоскости мы остаемся верными европейскому выбору, мы уверенно прокладывает путь развития современного европейского государства», - отметил он.
«Однако интеграция любой ценой: за счет потери независимости, экономических или территориальных уступок, за счет разрешения вмешиваться во внутренние дела - такой путь мы никогда не воспринимали и не воспримем. Свобода и независимость - это самое главное условие успеха и процветания Украины», - заявил Янукович.
Он также отметил, что в последнее время Украина осуществила серьезные шаги в направлении вхождения в европейское сообщество - парафировано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.
«Теперь мы ожидаем понимания со стороны наших европейских партнеров, поскольку воспринимаем этот процесс как дорогу с двусторонним движением», - сказал президент.
В то же время он призвал помнить, насколько важными для Украины являются отношения со странами СНГ, включая Россию.
«Нам необходимо всесторонне развивать сотрудничество с нашими партнерами по СНГ, ведь именно там находится крупнейший рынок для украинских товаропроизводителей. Поэтому мы не должны оставлять без внимания интеграционные процессы, которые там происходят», - сказал Янукович.
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