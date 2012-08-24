Путин обвинил чиновников в межнациональных конфликтах

В межнациональных конфликтах виноваты безответственные чиновники и правоохранительные органы, заявил президент России Владимир Путин. Речь идет и о таких резонансных случаях, как в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Москве.



Такое заявление глава государства сделал на первом заседании президентского Совета по межнациональным отношениям. Путин назвал "питательной базой и почвой для межнациональной напряженности" коррупцию и "предвзятость представителей госорганов, их неспособность обеспечить справедливость, защитить права людей". "Кому-то и прямо выгодно перевести возмущение граждан конкретным фактом несправедливости в форму межэтнического конфликта", — сказал Владимир Путин.

Вопросы межнационального согласия должны занимать важное место в работе, прежде всего, муниципальных органов власти, подчеркнул Путин, передает пресс-служба Кремля. Президент также отметил, что "поддержание межнациональной гармонии, оперативное и грамотное урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, содействие диалогу между представителями различных общин, пропаганда толерантности должны стать приоритетными в работе всех уровней власти, и в огромной степени — муниципальной", где и возникает большинство потенциально конфликтных ситуаций.