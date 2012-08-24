Государственная Дума может принять новый закон "Об образовании" в трех чтениях уже во время осенней сессии. Как ожидается, первое чтение документа запланировано на начало сентября, сообщил зампред комитета по образованию Владимир Бурматов.



"Комитет настроен на максимально предметное обсуждение проекта закона и скорейшее его принятие", - заявил Бурматов. По его словам, обсуждение проекта закона еще не окончено, "точка не поставлена". "Ряд его положений будет уточняться, меняться в ходе обсуждения на заседаниях комитета", - сказал депутат, передает РБК. По его словам, при работе над законопроектом парламентарии будут стремиться к сохранению всех гарантий, которые на сегодняшний день предполагаются документом.