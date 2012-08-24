Центризбирком разработает закон о порядке отзыва губернаторов

В срок до 1 октября Центральная избирательная комиссия намерена подготовить проект модельного закона о порядке отзыва губернаторов. Руководить рабочей группой ЦИК будет Майя Гришина, контроль за деятельностью осуществляет Николай Конкин.



Напомним, закон о прямых выборах губернаторов в начале мая 2012 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост главы государства. Первые выборы на новой основе состоятся во второе воскресенье октября текущего года. Согласно документу, кандидаты на должность главы субъекта Федерации выдвигаются политическими партиями. Помимо этого, баллотироваться в губернаторы смогут граждане России старше 30 лет. Самовыдвижение будет возможным, только в соответствии с региональными законами. Как отмечает Центризбирком, модельный закон разрабатывается для помощи и образца регионам, которые должны не позднее 31 декабря 2012 года принять свои законы, регулирующие порядок отзыва избирателями главы региона.



