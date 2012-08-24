Шойгу готов найти общий язык с Чириковой

Губернатор Московской области Сергей Шойгу готов найти общий язык с лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, которая намерена участвовать в выборах мэра Химок.

По словам самого Шойгу, он сработается с любым, которого выберут люди, даже если это будет "цирковой конь", пишет "Коммерсантъ". "Лишь бы он работал, а не просто хвостом махал", - пояснил подмосковный губернатор.

Шойгу уже призвал экозащитницу не делать большую политику "из любого дерева"."Мне непонятно, почему нельзя трогать лес? В Московской области лесов - два миллиона гектаров. Нам на этой территории, по-вашему, ничего нельзя делать? Ни дороги построить, ни линию электропередачи протянуть? Нам надо получать откуда-то деньги для решения социальных проблем. У нас нет ни нефти, ни газа", - заявил Шойгу.

Напомним, сегодня началось официально выдвижение кандидатов в мэры Химок. Выборы пройдут 14 октября.

Евгения Чирикова готова конструктивно работать, если "не будет давления сверху", пишет "Московский комсомолец".

Она отметила, что общая стратегия развития Подмосковья, которую озвучивает губернатор, ей нравится. "Если честно, да. Практически все, что говорит Сергей Шойгу, мне действительно по душе", - сказала она, отметив, что все же намерена "прежде всего смотреть на поступки главы региона, а пока они противоречивы". Евгения Чирикова заметила, что в Жуковском Шойгу ничего не решил: проект трассы там так и не пересмотрен. "При этом он действительно молодец, что спас Кучинскую рощу. Большое спасибо ему за это", - отметила эколог.

Чирикова также положительно оценила идею Шойгу оставления налогов на уровне муниципалитетов.