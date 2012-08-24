Власти Финляндии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Минувшей ночью российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство Финляндии. По данным финского ведомства, российский самолет нарушил воздушную границу на востоке страны.



Как отмечает Министерство обороны Финляндии, пограничная служба начала расследование в связи с этим инцидентом. В свою очередь, российские власти эту информацию опровергли, передает Лента.ру. Позднее - вечером в пятницу, 24 августа, представитель пресс-службы российского Минобороны заявил, что нарушений воздушного пространства Финляндии со стороны России не было.