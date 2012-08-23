Эсеры не поддержат Евгению Чирикову на выборах мэра Химок

Лидер эсеров Сергей Миронов сообщил в четверг о том, что партия "Справедливая Россия" не поддержит кандидатуру лидера "Движения в защиту Химкинского леса" Евгении Чириковой на выборах мэра города Химки.

По словам Миронова, на выборах в мэры Химок эсеры выдвинут своего кандидата из числа депутатов Госдумы. Справедливорос подчеркнул, что решение будет принято в самый последний день.

В СМИ 23 августа вечером появилась информация, что в списке кандидатов в мэры Химок есть депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Напомним, КПРФ и ЛДПР также не намерены поддерживать Евгению Чирикову в выдвижении на пост мэра. ЛДПР уже определилась со своим кандидатом на пост мэра Химок. Им стал депутат Госдумы Максим Рохмистров.

Партия "Яблоко" Чирикову поддержит.