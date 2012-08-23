Минюст РФ направил США документы по экстрадиции Бута

Документы, необходимые для рассмотрения вопроса об экстрадиции на родину осужденного в США гражданина России Виктора Бута, направлены по дипломатическим каналам американской стороне.

Суд Нью-Йорка 5 апреля 2012 года приговорил российского предпринимателя Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии".

МИД России заявил, что будет добиваться экстрадиции Бута на родину.

Ранее жена Бута написала обращение в Минюст РФ о передаче супруга из США в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Именно Минюст является российским центральным органом, уполномоченным направлять в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года запросы о передаче осужденных компетентным органам государств-участников конвенции.

"В этой связи в адрес министерства юстиции США по дипломатическим каналам МИДа России направлен запрос о предоставлении документов, предусмотренных статьей 6 конвенции", - сообщили в пресс-службе Минюста.

Указанная статья предусматривает, что в случае запроса о передаче государство вынесения приговора предоставляет государству исполнения приговора удостоверенную копию судебного решения и закон, на котором оно основано, заявление, указывающее, какая часть наказания уже отбыта, включая информацию о предварительном заключении, освобождении от наказания и любых других факторах, имеющих отношение к исполнению приговора, а также заявление, содержащее согласие на передачу.

В российском министерстве сообщили, что ответ Минюста США пока не поступил.

В Минюсте РФ напомнили, что в случае представления американской стороной запрошенных материалов, они будут направлены в российский суд для принятия решения о признании и исполнении на территории РФ приговора суда США в отношении Бута, сообщает РИА Новости. "Данное решение суда будет направлено в адрес министерства юстиции США в качестве гарантии исполнения приговора суда США на территории РФ", - сообщили в Минюсте.

В случае получения окончательного согласия американской стороны на передачу Бута в Россию Федеральной службе исполнения наказаний будет дано поручение согласовать с коллегами из США место, время и порядок фактической передачи осужденного в РФ.