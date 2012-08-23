Лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил о том, что партия откажется от своего кандидата на пост мэра города Химки и поддержит на выборах лидера "Движения в защиту Химкинского леса" Евгению Чирикову.

Выборы в подмосковных Химках назначены в связи с отставкой Владимира Стрельченко. Решение покинуть пост мэр Химок принял после встречи с губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Исполняющим обязанности назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.

Чирикову кандидатом на пост мэра предложили Алексей Навальный и Сергей Удальцов. "Яблочники" готовили к борьбе за пост химкинского мэра Игоря Белоусова, однако он добровольно снял свою кандидатуру в пользу оппозиционерки. Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в его партии найдется кандидатура на пост мэра Химок.

Евгения Чирикова заявила, что выдвигается в мэры Химок "по просьбе многих несогласных". "Я пошла на выборы с осознанием того, что на Химки сейчас будут смотреть люди из других регионов", - подчеркнула она. По ее словам, документы на регистрацию она подаст в понедельник, 27 августа.

Несмотря на поддержку "Яблока", защитница Химскинского леса идет на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ей придется собрать около 800 подписей. Глава штаба Чирикова Николай Ляскин сообщил, что если бы она выдвинулась от партии, ей бы этого делать не пришлось.

Напомним, Стрельченко подписал распоряжение о вырубке для прокладки платной автомобильной трассы Москва - Санкт-Петербург. Его также обвиняют в "заказе" на избиение главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова.