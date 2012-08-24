Лукин призывает Путина отреагировать на появление православных дружин

Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обратился к Владимиру Путину с просьбой отреагировать на инициативу о создании в России православных дружин. Лукин назвал такое предложение ужасным.

«Это ужасное предложение. Призываю всех, в том числе гаранта Конституции, чтобы разобраться в этом вопросе. Я очень серьезно озабочен такого рода предложением у нас в стране», - заявил Владимир Лукин. При этом он отметил, что «право на дозированное насилие принадлежит в нашей стране по Конституции только государству, иначе мы придем к очень тяжелым последствиям». Об этом пишет Взгляд.ру. В среду стало известно о том, что в московском регионе начинают действовать добровольные православные дружины. Православные активисты намерены патрулировать Москву. Как отметил руководитель православного движения «Святая Русь» Иван Отраковский, активисты попытаются защитить христианские святыни и священников. В столице уже созданы семь мобильных групп, которые будут патрулировать районы города – дружины активистов формируются из добровольцев.