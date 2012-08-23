Губернатор Камчатки отправил в отставку правительство края

Правительство Камчатского края было отправлено в отставку. Такое решение принял губернатор Камчатки Владимир Илюхин. До особого распоряжения все члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.

Причины отставки кабинета министров Илюхин объяснил тем, что за последнее время в регионе произошло несколько инцидентов, дискредитирующих органы власти субъекта. «Сегодня мною подписано распоряжение об отставке правительства», - заявил Владимир Илюхин, передает РИА Новости. «Недопустимо, чтобы чиновник любого уровня становился фигурантом криминальной сводки», - отметил губернатор.