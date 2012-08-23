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Губернатор Камчатки отправил в отставку правительство края

23 августа 2012, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Камчатки отправил в отставку правительство края

Правительство Камчатского края было отправлено в отставку. Такое решение принял губернатор Камчатки Владимир Илюхин. До особого распоряжения все члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.

Причины отставки кабинета министров Илюхин объяснил тем, что за последнее время в регионе произошло несколько инцидентов, дискредитирующих органы власти субъекта. «Сегодня мною подписано распоряжение об отставке правительства», - заявил Владимир Илюхин, передает РИА Новости. «Недопустимо, чтобы чиновник любого уровня становился фигурантом криминальной сводки», - отметил губернатор. 

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Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

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Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

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Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

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Семь предупреждающих о возможном инфаркте симптомов обозначили специалисты

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//Общество

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За первые шесть месяцев текущего года население страны сократилось почти на 200 тысяч человек. Такой же показатель был зарегистрирован 11 лет назад.

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Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Со времени развода Максима Виторгана и Ксении Собчак прошло не так много времени, но жизнь не стоит на месте. Ксению все чаще видят с Константином Богомоловым, а Максиму приписывают роман с Нино Нинидзе.

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Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

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//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

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«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

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Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

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//В мире

В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

//Криминал

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

//В мире

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

//Политика

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

//Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома номер 2 на Старой площади в Москве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//В мире

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича объявила латвийским СМИ, что в ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную заработную плату.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета попал в базу "Миротворца"

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета попал в базу "Миротворца"

Семь членов экипажа аварийно севшего самолета А321 - командир судна Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников - попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".

//Общество

Стрельба в Котельниках. Подмосковный "Ромео" захватил парикмахерскую. Полиция готовится к штурму

Стрельба в Котельниках. Подмосковный "Ромео" захватил парикмахерскую. Полиция готовится к штурму

Несчастная любовь довела Подмосковного "Ромео" до отчаянья и он решился на крайние меры. На самом деле горе влюбленного зовут Игорь. Он пришел разбираться со своей бывшей девушкой – сотрудницей парикмахерской

//Шоу-бизнес

Видео: как Тимати отмечает день рождения

Видео: как Тимати отмечает день рождения

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, отмечает сегодня свой 36-й день рождения. Сейчас хип-хоп исполнитель вместе со своей беременной невестой находится в отпуске на Мальдивах.

//В мире

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Кремлю сейчас нужен новый Крым, который после возвращения в лоно России в 2014 году принёс Владимиру Путину ошеломляющий рейтинг доверия населения. Таким фактором сейчас могло бы стать объединение с Белоруссией. Но так ли хотят этого наши западные братья?

//Туризм

Где отдыхают те, кому за 55

Где отдыхают те, кому за 55

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, куда любят летать пенсионеры. Специалисты проанализировали все купленные авиабилеты за год (с датой путешествия с августа 2018 по август 2019 года). Рейтинг составляли по доле купленных билетов пассажирами пенсионного возраста: мужчины – от 60 лет, женщины – от 55 лет).

//Новости партнеров

//В мире

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

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//Общество

В России не нашли здоровых старшеклассников. К концу школы все дети приобретают различные заболевания

В России не нашли здоровых старшеклассников. К концу школы все дети приобретают различные заболевания

Минздрав, проводя исследования здоровья школьников пришел к неутешительным выводам - в России не нашли здоровых старшеклассников. К концу обучения все дети приобретают различные заболевания

//Шоу-бизнес

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино помолчать

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино помолчать

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли обрушилась с критикой на режиссёра Квентина Тарантино после слов о её отце. Режиссёр в одном из интервью назвал актёра "довольно высокомерным".

//Происшествия

В Кремле нашли бомбу времен ВОВ

В Кремле нашли бомбу времен ВОВ

В Кремле в ходе плановых работ по укреплению грунта обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал фитнес для ленивых

Дмитрий Маликов показал фитнес для ленивых

Известный российский музыкант и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками "тренировкой для ленивых". Отмечается, что знаменитость пытается похудеть за счёт "костюма для космонавтов".

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости СМИ2

//Экономика

"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску "Нафтогаза". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

//Происшествия

В Москве эвакуированы сотрудники центрального офиса "Роснефти"

В Москве эвакуированы сотрудники центрального офиса "Роснефти"

В четверг, 15 августа, в Москве из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной эвакуировали сотрудников. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//В мире

В Японии сотни тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна

В Японии сотни тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна "Кроса". Стихия угрожает островам Сикоку и Кюсю. Об этом сообщает агентство Xinhua.

//Происшествия

Западные СМИ высказались о происшествии в Жуковском

Западные СМИ высказались о происшествии в Жуковском

Западные СМИ назвали происшествие в Жуковском "нашим чудом на Гудзоне". В США вспомнили ситуацию, когда американские лётчики 10 лет назад посадили самолёт с выключенными двигателями на реку Гудзон.

//В мире

Появилось видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину за отказ выпить

Появилось видео, на котором Макгрегор бьет пожилого мужчину за отказ выпить

Всемирно известный ирландский боец смешанного стиля UFC Конор Макгрегор устроил дебош в одном из баров Дублина. Он ударил пожилого мужчину, который отказался от виски. Видео инцидента появилось в сети.

//Новости МирТесен

//В мире

В Ирландии загорелся самолёт авиакомпании, перевозящей американских солдат

В Ирландии загорелся самолёт авиакомпании, перевозящей американских солдат

В четверг, 15 августа, в международном аэропорту "Шаннон" в Ирландии загорелся самолёт авиакомпании Omni Air International, которая специализируется на перевозке американских солдат и сотрудников Минобороны США.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//Здоровье

Медики назвали растения, от которых аномально растет грудь

Медики назвали растения, от которых аномально растет грудь

Грудь может вырасти до невероятных размеров. Этому способствует масло, изготовленное из растения, которое многие выращивают в саду. Результаты исследования опубликовал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

//Политика

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

//Шоу-бизнес

Садальский: целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Садальский: целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Известный актёр и народный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками очередной забавной историей из жизни "звёзд". На этот раз артист рассказал о знакомстве актрисы Эвелины Бледанс и целительницы Джуны.

//Экономика

В США заметили последний признак рецессии

В США заметили последний признак рецессии

Долговой рынок США зафиксировал новый признак спада экономики. Об этом пишут финансовые СМИ. В прошлый раз все закончилось мировым кризисом.

//Общество

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

На страницах зарубежной прессы некоторое время назад появился материал, в котором перечислены проекты российского военно-промышленного комплекса, являющиеся, по мнению авторов публикации, «провальными».

//Происшествия

Жена командира самолета "Жуковский - Симферополь" рассказала об эмоциях после сообщения об аварийной посадке

Жена командира самолета "Жуковский - Симферополь" рассказала об эмоциях после сообщения об аварийной посадке

Супруга командира самолёта A321 Дамира Юсупова Наталья поделилась впечатлениями от новости об аварийной посадке под Жуковским. По её словам, она до сих не может окончательно придти в себя после сообщения мужа.

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Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Общество

В Омской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

В Омской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

В Омской области обнаружили пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика. Ребенок был найден живым в километре от лагеря. Сообщается, что Колю нашла девушка-поисковик из Москвы.

//В мире

Политолог предсказал возможное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском

Политолог предсказал возможное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинский эксперт Виктор Бобыренко рассказал, какое будущее ждет бывшую советскую республику при президенте Владимире Зеленском. Аналитик процитирован в материале, появившемся на страницах российских СМИ.

//Происшествия

Жителя Уфы от падения из окна спас ремень

Жителя Уфы от падения из окна спас ремень

Жительница Уфы спасла супруга, выпавшего из окна на восьмом этаже. Женщина в последний момент схватила мужчину за ремень и пыталась затащить обратно. Очевидцы вызвали сотрудников экстренной службы.

//Авторы АН

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