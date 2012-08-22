ЛДПР выдвинет своего кандидата на должность мэра Химок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предстоящие выборы в Подмосковье, сообщил, что его партия выдвинет своего кандидата на должность мэра Химок. По словам Жириновского, ЛДПР не собирается ни с кем объединяться.

"Мы всегда выставляем своих кандидатов и никогда ни с кем не кооперировались. Зачем нам кого-то поддерживать?", — заявил лидер ЛДПР. "У нас десятки кандидатов на любую вакансию.У нас есть кандидаты на каждый пост — и в Балашиху, и в Сергиев Посад, и в Воскресенск, и в Мытищи, и в Химки – везде, где состоятся выборы. Поэтому обязательно выдвинем нашего кандидата на пост мэра Химок", — сказал Жириновский.

По словам Жириновского, данная позиция может быть пересмотрена лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. "Допустим, нашего кандидата вдруг не регистрируют, тогда мы, может, кого-то и поддержим, но пока еще такого случая не было", - пояснил он.



Ранее в КПРФ сообщили о том, что у партии будет свой кандидат на выборах мэра Химок. Кандидатуру Евгении Чириковой на пост мэра подмосковного города Химки коммунисты поддерживать не намерены.

Напомним, в Химках мэр Владимир Стрельченко подал в отставку. Официальное выдвижение кандидатов начнется 24 августа. Выборы пройдут в октябре. Исполняющий обязанности главы Олег Шахов пока не принял окончательного решения о том, будет ли он баллотироваться. На пост мэра претендует лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова и представитель партии "Яблоко" Игорь Белоусов.