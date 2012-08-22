Первое заседание Госдумы в осеннюю сессию пройдет 11 сентября

Осенняя сессия нижней палаты российского парламента начнется 3 сентября. Как ожидается, депутаты Государственной Думы вернутся из отпусков и начнут работать в комитетах.

Первое пленарное заседание Госдумы состоится 11 сентября. Согласно ожиданиям, осенняя сессия Думы не будет спокойной – уже 12 сентября парламентарии могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата-эсера Геннадия Гудкова, передает РИА Новости. Помимо этого, осенью депутатам предстоит утвердить бюджет на 2013 год и ввести единый день голосования - закон будет рассматриваться в редакции согласительной комиссии.