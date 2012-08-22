Путин уволил ряд высокопоставленных чиновников МВД России

Президент России Владимир Путин своим указом отстранил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД).

От должностей были освобождены заместитель начальника Главного управления собственной безопасности МВД РФ генерал-майор полиции Игорь Баранов, заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковник полиции Андрей Здор. Также было уволен заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств - участников СНГ генерал-майор полиции Сергей Зубков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.