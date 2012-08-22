Полтавченко жонглирует комитетами

Губернатор Петербурга, уходя в отпуск, подписал три постановления об изменении в структуре Смольного. Он подчинил самому себе еще два ведомства кроме КГИОПа - комитет по экономическому развитию и комитет по законности. А также вновь изъял из полномочий комитета по культуре управление сферой туризма, которое передал комитету пока его возглавлял Дмитрий Месхиев.

Туризм стал самостоятельной отраслью, как того требовали некоторые депутаты. Смольный в конце вторника опубликовал три свежих постановления, подписанных губернатором Петебурга. Градоначальник поставил свою подпись под документами 17 августа, в пятницу, а с понедельника, 20 августа, как сообщала «Фонтанка», отправился в отпуск до середины сентября. Документы, обнародованные во вторник, касаются внутреннего уклада Смольного. Так, в частности, один из них упраздняет в структуре правительства должность вице-губернатора по вопросам безопасности. Этот пост, напомним, до июня 2012 года в Петербурге занимал Валерий Тихонов, чиновник из команды Валентины Матвиенко. Однако он получил назначение на должность директора российской фельдъегерской службы и переехал в Москву. Его место до последнего времени оставалось вакантным. Но претендентов на должность не искали, что логично — в правительстве Полтавченко каждый второй специалист по силовым структурам и безопасности.

В Смольном не скрывали того, что не планируют выбирать нового вице-губернатора по делам законности и правопорядка. Вместо этой должности в правительстве был создан пост вице-губернатора по внешней политике, которую занял экс-помощник президента РФ, знакомый Георгия Полтавченко по работе в налоговых органах и сотрудник комитета по внешним связям Петербурга при Владимире Путине - Олег Марков. Кроме комитета по вопросам законности губернатор взял под свой личный контроль и комитет по экономическому развитию, промышленной политике и торговле. Ранее ведомство было закреплено за финансовым вице-губернатором Сергеем Вязаловым. Напомним, что сейчас КЭРППиТ остался одним из трех ведомств, кроме комитета по культуре и комитета по инвестициям, у которого нет полноправного руководителя - ими управляет исполняющий обязанности главы. После ухода экс-главы ведомства Евгения Елина на должность вице-губернатора Ленобласти ИО стал Игорь Илюхин. И хотя на этой неделе Ъ сообщил, что вскоре у комитета может появиться новый глава, экс-заместитель главы Федеральной налоговой службы Игорь Голиков, пока он не был представлен коллективу.

Но самые разительные изменения произошли в отношении комитета по культуре. Губернатор внес изменения в свое же постановление от 31 мая, согласно которому комкульт с 1 января 2013 года должен был стать комитетом по культуре и туризму. По новому документу, комитет все-таки не получит полномочий в сфере туризма. Зато в структуре Смольного появилось отдельное Управление по туризму, которое, судя по всему, будет работать наряду с другими комитетами правительства (сейчас управление входит в состав комитета по инвестициям и стратегическим проектам). В Смольном пока не могут прокомментировать новую позицию Полтавченко по отношению к комитету по культуре. Вице-губернатор Василий Кичеджи, курирующий вопросы комитета, заявил «Фонтанке», что не в курсе изменений. «Думаю, что это чьи-то игры», - прокомментировал Кичеджи. Возможно, перемены в полномочиях комитета связаны с отставкой экс-главы ведомства, кинорежиссера Дмитрия Месхиева. Он покинул Смольный в июле. Но до сих пор на его место никого не назначили. Пока самой обсуждаемой кандидатурой на пост является актриса, депутат ЗакСа Анастасия Мельникова. Быть может, губернатор просто не решился взвалить тяжелую ношу в виде городского туризма на ее хрупкие женские плечи. Некоторые депутаты от оппозиции, между тем, уже заявили, что видят в действиях Полтавченко непродуманность и непоследовательность. Хотя в целом инициатива выделить управление по туризму в отдельный орган госвласти видится народным избранникам в положительном свете. Отметим, депутаты от фракции «Яблоко» в июне предлагали губернатору создать отдельный комитет по туризму. Свою инициативу они мотивировали тем, что туристический бизнес включает в себя множество сложных направлений и в данной сфере очень много сегментов, каждый из которых имеет множество нерешенных проблем.