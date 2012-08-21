Медведев обязал сотрудников госкорпораций отчитываться о доходах

Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому сотрудники госкорпораций обязаны отчитываться о своих доходах.

Как отмечает пресс-служба правительства, работники государственных компаний теперь будут обязаны подавать декларацию не только о своих собственных доходах и имуществе, но и о заработках ближайших родственников.

Помимо этого, сотрудник госкорпорации будет обязан уведомить работодателя о фактах, которые могут привести к конфликту интересов.