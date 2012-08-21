Джамиль: Предоставление Россией кредита Сирии - вопрос нескольких недель. ВИДЕО

В Москве во вторник достигнуты договоренности о предоставлении Сирии российского кредита, а также о поставках российских нефтепродуктов, сообщил вице-премьер правительства САР Кадри Джамиль на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Соглашения находятся на подготовительной стадии. Речь идет, я думаю, о неделях", - сказал представитель сирийского правительства, передаёт РИА Новости. При этом он добавил, что говорить о конкретных размерах кредита пока рано.

"АН" писали, что Кадри Джамиль сообщил о намерении России и Сирии заключить соглашение о предоставлении кредита, а также о поставках нефтепродуктов во время предыдущего визита в Москву в начале августа.

"Санкции против Сирии в транспортной и банковской сфере накладывают свой отпечаток и необходимо искать какие-то альтернативные пути. Мы в ближайшее время завершим подготовительный этап и перейдем к реальному осуществлению соглашений о поставках нам нефти и нефтепродуктов. Это будет не секретно, мы об этом объявим", - добавил Джамиль.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в целом удовлетворён переговорами. В их ходе, как передает пресс-служба МИД РФ, "выражена надежда, что вновь назначенный спецпредставитель ООН/ЛАГ по Сирии Л.Брахими будет выстраивать свою работу, опираясь на уже имеющуюся согласованную «дорожную карту» сирийского урегулирования".

Напомним, сегодня о готовности вмешаться в ситуацию в Сирии заявил Барак Обама. Для интервенции в обход решений СБ ООН будет достаточно данных о транспортировке или использовании химического оружия.

В самой Сирии во вторник солдаты сирийской армии штурмом взяли город Муадамия в провинции Риф Дамаск. Бои идут и в Алеппо.

Сегодня посольство Японии в Дамаске подтвердило гибель японской журналистки в Алеппо во время боев между правительственными войсками и повстанцами. Там же пропали без вести еще несколько сотрудников арабских СМИ.

За более чем год конфликта, по данным ООН, в стране погибли более 16 тысяч человек: военных, повстанцев и гражданских.

На ВИДЕО МИД РФ: заявление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам переговоров с заместителем Председателя Совета Министров САР К.Джамилем и государственным Министром по делам национального примирения САР А.Хейдаром.