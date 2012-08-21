Лавров считает, что у Сирии еще есть шансы достигнуть национального примирения

У Сирии еще есть шансы достигнуть национального примирения. Об этом заявил Сергей Лавров, возглавляющий Министерство иностранных дел России по итогам встречи с сирийской правительственной делегацией.

«Шансы не 100-процентные, но они есть. Я думаю, что если все, кого заботит судьба Сирии, объединят свои усилия, мы достигнем конкретных результатов», - сказал глава МИДа. По словам Лаврова, при этом остается немало противников мирного урегулирования конфликта в Сирии. Причем противники есть как внутри страны, так и за ее пределами, передает РБК. Россия по-прежнему поддерживает достигнутые в Женеве 30 июня принципы урегулирования в Сирии, отметил министр. Эти принципы сводятся к прекращению насилия и началу политического диалога, напомнил Сергей Лавров. Он также добавил, что аналогичные инициативы выдвигаются умеренными группами внутрисирийской оппозиции.