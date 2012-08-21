Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев ушёл в отпуск. Премьер-министр будет отдыхать до конца недели – то есть, до 26 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

"Вместе с семьей премьер проведет отпуск в Мурманской и Астраханской областях", - сказала Тимакова. При этом Медведев не оставил исполняющего обязанности премьера, передает РСН. Все документы, необходимые для функционирования правительства, глава кабинета министров будет получать и подписывать сам.