Политологи: Правящего тандема в России больше нет

Российские политологи считают, что правящего тандема в России больше нет. По их мнению, страной сегодня управляет новое Политбюро, которое состоит из восьми человек.

Система вернулась к советской модели управления, только осовремененной, уверены аналитики холдинга "Минченко Консалтинг". Эксперты сообщили, что важнейшие вопросы в настоящее время в России решает конгломерат конкурирующих за доступ к ресурсам кланов. В основной состав нового «политбюро» из восьми лидеров политологи включили: Игоря Сечина, Сергея Чемезова, Геннадия Тимченко, Юрияй Ковальчука, Сергея Собянина, Сергея Иванова, Вячеслава Володина и Дмитрия Медведева.

По мнению авторов доклада "Большое правительство Владимира Путина и "Политбюро 2.0" Иванов отвечает за внутриэлитный баланс в рамках администрации президента. Его заместитель Володин называется в докладе "новичком политбюро", который, впрочем, быстро набирает вес. Чемезов называется основным игроком в сфере военно-промышленного комплекса. Сергея Собянина политологи считают "лидером номенклатурной группы, в которую входит несколько губернаторов, сконцентрированных на Урале".

Сечин, согласно докладу, хочет стать "основным игроком в сфере ТЭК", но в то же время сохраняет влияние на силовые структуры. Первым из восьми приближенных Путина авторы назвали премьера Дмитрия Медведева. Правда, теперь он не член тандема, ему на время пришлось отказаться от самостоятельных политических амбиций. К союзникам Медведева эксперты причисляют Романа Абрамовича, Александра Волошина, Юрия Чайку и Владислава Суркова.

Но за одним столом члены "политбюро" никогда не собираются, передает "Эхо Москвы". Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко пояснил:

"Путин целенаправленно вытаскивает на авансцену тех людей, которые не имеют кланового бэкграунда. К примеру, новый министр внутренних дел Колокольцев".

Минченко добавил, что сегодня у властных групп есть несколько задач, среди которых перераспределение власти и собственности и консервация действующей элиты.

Выводы аналитиков основаны на результатах опроса более 60 представителей политической и бизнес-элиты страны.