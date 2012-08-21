Южная Америка жёстко осудила Британию за препятствие пассажу Ассанжа. ВИДЕО

Союз южноамериканских наций без внутренних протестов поддержал предоставление Эквадором политического убежища Джулиану Ассанжу и осудил действия властей Великобритании, угрожавших вторгнуться на эквадорскую территорию в Лондоне.

Об итогах внеочередной воскресной конференции организации, включающей в себя почти всю Южную Америку, стало известно сегодня. Репортаж корреспондента RT Игнасио Хубильи.

"АН" писали, что основатель WikiLeaks укрывается от британского правосудия на территории посольства Эквадора в Лондоне. Англичане выискивают юридические зацепки для того, чтобы начать штурм посольства этой маленькой, но гордой латиноамериканской страны.

Напомним, Джулиан Ассандж по решению британского суда должен быть экстрадирован в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании.

Союз южноамериканских наций (англ. Union of South American Nations, исп. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), порт. União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), нидерл. Unie van Zuid-Amerikaanse Naties) (другое название — Декларация Куско) - региональная политическая и экономическая организация государств Южной Америки, созданная 8 декабря 2004 года.

Подписание декларации о создании новой организации состоялось на саммите 12 государств в Куско (Перу).

В неё вошли государства-члены Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), Андского сообщества (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор), а также Чили. Гайана и Суринам подписали декларацию, но отложили своё вступление в Южноамериканское сообщество наций на неопределённый срок.

Основная задача нового союза — в течение 15 лет добиться интеграции экономик и создания зоны свободной торговли.