Банкир Лебедев поддержал намерение Чириковой стать мэром

Президент Национального инвестиционного совета, Международного института мирового развития и Центра проблем интеграции Института экономики РАН, российский банкир Александр Лебедев выразил поддержку намерению защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой побороться за пост главы города.

"Поддерживаю кандидатуру Е.Чириковой в качестве кандидата в мэры г.Химки", - написал он на своей странице в Twitter. Собирается ли Лебедев поддержать мэрскую кампанию Чириковой материально, банкир не сообщилл.

"АН" писали, что накануне ряд политических деятелей выразии своё отношение к стремлению Чириковой поруководить Химками.

Напомним, что о своем намерении баллотироваться на пост мэра Химок Чирикова, активная участница московских митингов протеста и кампании за сохранение Химкинского леса, заявилана минувшей неделе.