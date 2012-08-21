Банкир Лебедев поддержал намерение Чириковой стать мэром
21 августа 2012, 11:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Президент Национального инвестиционного совета, Международного института мирового развития и Центра проблем интеграции Института экономики РАН, российский банкир Александр Лебедев выразил поддержку намерению защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой побороться за пост главы города.
"Поддерживаю кандидатуру Е.Чириковой в качестве кандидата в мэры г.Химки", - написал он на своей странице в Twitter. Собирается ли Лебедев поддержать мэрскую кампанию Чириковой материально, банкир не сообщилл.
"АН" писали, что накануне ряд политических деятелей выразии своё отношение к стремлению Чириковой поруководить Химками.
Напомним, что о своем намерении баллотироваться на пост мэра Химок Чирикова, активная участница московских митингов протеста и кампании за сохранение Химкинского леса, заявилана минувшей неделе.