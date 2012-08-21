Георгия Полтавченко назвали «кандидатом в члены Политбюро»

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко и руководитель аналитического департамента Международного института политической экспертизы Кирилл Петров на основе опроса более 60 представителей политической и бизнес-элиты составили доклад о «большом правительстве Путина».

Тема доклада – система коллективного руководства страной, построенная Путиным и сравниваемая авторами доклада с Политбюро ЦК КПСС, пишет «Коммерсант». Вертикаль власти в России не управляется одним человеком. Роль президента, по мнению авторов доклада, заключается в урегулировании интересов членов «Политбюро», состоящего из восьми человек. Среди «кандидатов в члены Политбюро» названы имена влиятельных региональных лидеров: Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Сергей Шойгу (Подмосковье), Рустам Минниханов (Татария), а также Рамзан Кадыров (Чечня).