Вано Мерабишвили может сменить на посту президента Грузии Михаила Саакашвили

В 2013 году в Грузии состоятся президентские выборы. Действующий премьер-министр Грузии 42-летний Вано Мерабишвили в случае победы на выборах в парламент 1 октября правящего ныне «Единого национального движения» будет выдвинут снова на пост главы правительства.

Согласно изменениям в конституции Грузии, президентом страны с 1 января 2014 года станет премьер-министр.

Спикер партии «Единое национальное движение» Чиора Тактакишвили сообщила, что в партийном списке первым номером националов станет председатель парламента 40-летний Давид Бакрадзе.

Для того чтобы выдвинуть премьер-министра и утвердить его, партия должна набрать две трети голосов на выборах 1 октября или скооперироваться с другими партиями.

В парламенте Грузии 150 мандатов. 77 разыгрываются по партийным спискам, остальные – в одномандатных округах, сообщает Взгляд.ру.

Вано Мерабишвили занимал пост главы МВД с 2004 года по июль нынешнего, до этого был секретарем Совбеза, депутатом. Дейстующий президент Михаил Саакашвили считает его ближайшим сподвижником.