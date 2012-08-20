Турция больше не может принимать беженцев из Сирии

Турция приняла уже почти 70 тысяч беженцев из Сирии, и сейчас страна находится на грани своих возможностей. Анкара призывает создать охраняемую территорию вокруг сирийской границы, которая будет контролироваться ООН.

По сути, это значило бы начало иностранной интервенции, пишет немецкий журнал «Spiegel».

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что «если число беженцев превысит сто тысяч, у нас не будет больше места». Он считает, что ООН могло бы создать лагеря для беженцев в «безопасной зоне» на территории Сирии.

В прошлом году создание бесполетной зоны над Ливией и вмешательство НАТО помогла повстанцам свергнуть режим Каддафи. В отношении Сирии это шаг сложно осуществить, так как Россия и Китай выступают решительно против любых форм вмешательства.

Франция, однако, всё ещё надеется убедить Россию в применении более жестких мер против режима Асада. «Необходимо проводить переговоры с Россией», заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус каналу RTL в Париже.

Запад считает, что без поддержки России или Ирана Асад не смог бы продержаться и несколько месяцев. В тоже время Фабиус, который когда-то назвал Асада «палачом» исключает военное вмешательство Франции в дела Сирии.