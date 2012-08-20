Александр Лукашенко сменил главу МИД Белоруссии
20 августа 2012, 15:31 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник освободил от должности главу Министерства иностранных дел страны Сергея Мартынова.
Освобождение от должности Мартынова объясняется «переходом на другую работу», сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Александр Лукашенко назначил главой МИД Белоруссии Владимира Макея, занимавшего до этого пост главы президентской администрации.