В Кёльнском соборе сорвано богослужение в знак поддержки Pussy Riot

В немецком городе Кёльн трое подражателей группы Pussy Riot сорвали в воскресенье утреннее богослужение в знак солидарности с участницами российской панк - группы.

Женщина (20) и двое мужчин (20 и 35) вошли в Кёльнский собор с плакатами «свободу Pussy Riot» и стали петь протестные песни.

Как сообщает полиция, нарушители порядка были выведены из собора сотрудниками службы безопасности собора. Им предъявлено обвинение в срыве религиозного действа, в нарушении спокойствия в соборе и в нарушении права на «свободу собраний».

По собственному признанию активистов, таким образом они хотели выразить солидарность с девушками, которых приговорили к тюремному заключению. По данным полиции, когда их выводили из церкви, они не оказывали никакого сопротивления.

Кстати, настоятель Кёльнского собора Норберт Фельдхофф, в начале процесса по делу Pussi Riot заявил, что такую выходку не допустили бы Кёльнском соборе: «Достоинство храма не позволяет нам терпеть подобное». Кёльнский собор — римско-католический готический собор в Кёльне, который занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и входит в число памятников всемирного культурного наследия.