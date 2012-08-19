Власти США осудили теракты в Ингушетии и Дагестане

Власти США осудили террористические акты, которые были совершены в Ингушетии и Дагестане. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов Америки в России.



"Правительство США решительно осуждает террористические нападения на полицейских и гражданских лиц в Ингушетии и Дагестане в эти выходные. Особенно прискорбно, что эти теракты произошли накануне праздника Ураза-байрам, посвященного завершению священного месяца Рамадан", - говорится микроблоге в Twitter посольства США в РФ.



Вечером в субботу, 18 августа в г.Хасавюрте (Дагестан) двое неустановленных лиц вошли в мечеть, расположенную по ул.Магидова, и обстреляли прихожан. Утром в воскресенье в сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетияи смертник подорвал себя на территории домовладения, где проходили похороны погибшего участкового уполномоченного ОМВД России по Малгобекскому району Илеза Коригова, передает РБК. В результате, по предварительным данным, погибли семь человек, количество раненых уточняется.