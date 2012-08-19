Верховный лидер Ирана назвал Израиль «раковой опухолью»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье, в день окончания поста в месяц Рамадан, очередной раз выступил с антиизраильским заявлением.

Выступая по случаю праздника Ид аль-Фитр он назвал Израиль «раковой опухолью», отметив, что еврейское государство представляет большую проблему для мусульманских стран.

Напомним, два дня назад президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал Израиль «раковой опухолью», а Хаменеи в начале этой недели заявил, что Израиль рано или поздно прекратит свое существование.

США, Евросоюз и ООН подвергли критике заявления иранских политического и духовного лидеров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что обеспокоен агрессивными и носящими подстрекательский характер высказываниями.