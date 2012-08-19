Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж поддержал Pussy Riot

Основатель интернет-портала WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил в поддерку участниц российской панк-группы Pussy Riot. Ассанж, находящийся два месяца в посольстве Эквадора в Лондоне, в воскресенье днем обратился с балкона посольства с речью к собравшимся у здания своим сторонникам и к прессе, передает Радио Свобода.

Основатель WikiLeaks, обвиняемый в Швеции в сексуальных преступлениях, поблагодарил Эквадор за предоставление политического убежища, после чего обратился к президенту США Бараку Обаме.

Он призвал Соединенные Штаты прекратить гонения на WikiLeaks и другие СМИ, и его лично, назвав происходящее "охотой на ведьм". Он также призвал освободить находящихся в тюрьмах людей, по его словам, политических заключенных. Ассанж призвал США освободить Брэдли Мэннинга – военнослужащего армии США, который снабдил WikiLeaks секретными депешами госдепартамента, передает Би-Би-Си.

Говоря о политических репрессиях в мире, Ассанж упомянул и панк-группу Pussy Riot.

Напомним, сайт Wikileaks опубликовал сотни тысяч документов, касающихся международной дипломатической переписки. В июне текущего года гражданин Австралии Джулиан Ассанж скрылся в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Но несмотря на это он опасается, что власти Швеции его выдадут США, где его обвиняют в шпионаже.