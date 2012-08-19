Евгению Чирикову выдвинули единым кандидатом в мэры Химок от оппозиции

Известную защитницу Химкинского леса Евгению Чирикову сегодня выдвинули единым кандидатом от оппозиции в мэры подмосковного города Химки. Кандидатуру Чириковой предложил Алексей Навальный. Инициативу поддержал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

По словам Чириковой, для нее это непростое решение, но она будет балотироваться в мэры Химок. Собрание проходило в Химкинском лесу. На нем присутствовали в основном экологи, люди, которых интересует проблема Химкинского леса.

Напомним, после разговора с губернатором Московской области Сергеем Шойгу экс-мэр Химок Стрельченко написал заявление по собственному желанию.

Евгения Чирикова — российский политик, лидер движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и «Движения в защиту Химкинского леса», член оргкомитета Стратегия-31, предприниматель.

В 2009 году Евгения Чирикова баллотировалась в мэры Химок и набрала тогда 15 процентов голосов избирателей.