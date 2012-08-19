Кэтрин Эштон оценила назначение Брахими спецпосланником ООН по Сирии

Глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявила в субботу, что Евросоюз приветствует назначение Лахдара Брахими спецпредставителем ООН и Лиги арабских государств по Сирии.

Глава еропейской дипломатии выразила надежду, что Брахими справится с работой по урегулированию конфликта в Сирии и пообещала ему полную поддержу. Эштон подчеркнула, что дальнейшая милитаризация конфликта любой из сторон может привести только к большим страданиям для Сирии, ее граждан и региона в целом.

Поддержку новому спецпредставителю ООН и ЛАГ по Сирии, бывшему министру иностранных дел Алжира Лахдару Брахими, уже пообещали Россия, США и Китай. 78-летний Брахими ранее был спецпосланником ООН в Ираке, Афганистане и ЮАР.

Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан заявил о своей отставке 2 августа. Он останется спецпосланником по Сирии до 31 августа, когда истекает его мандат.