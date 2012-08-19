Мадонна выразила протест против обвинения и приговора Pussy Riot

Американская певица Мадонна выразила протест против обвинения и приговора трем участницам российской панк-группы Pussy Riot.

"Я протестую против обвинения и приговора Pussy Riot, по которому они осуждены на два года исправительной колонии за 40-секундное выступление, в котором они выразили свои политические взгляды", - появилось заявление всемирно известной певицы на ее официальном сайте.

По мнению Мадонны, "приговор слишком жесток и, по сути, бесчеловечен". "Призываю всех, кому дорога свобода, осудить это несправедливое наказание", - заявила поп-звезда. "Я призываю артистов всего мира высказаться против этой пародии на правосудие. Они провели достаточно времени в тюрьме. Я призываю всех в России отпустить Pussy Riot на свободу", - сказано в обращении Мадонны.

Напомним, в пятницу, 17 августа, Хамовнический суд Москвы приговорил участниц Pussy Riot Екатерину Самуцевич, Марию Алехину и Надежду Толоконникову к двум годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве на почве религиозной ненависти.