Каспарова оклеветали, незаконно задержали и избили сотрудники полиции (ФОТО)

Лидер Объединенного гражданского фронта, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров намерен подать три иска к полицейским, задержавшим его в пятницу у здания Хамовнического суда в Москве. Напомним, судья Марина Сырова огласила приговор участницам панк-группы Pussy Riot.

Оппозиционер заявил, что у него есть множество свидетелей, которые подтвердят факт незаконного обращения с ним полицейских, передает "Эхо Москвы". По словам оппозиционера, он намерен "выяснить причины появления укуса у прапорщика второго оперативного полка". "Здесь на лицо случай клеветы", - пояснил Каспаров. У политика, по его словам, на руках есть видеопленка, на которой зафиксированы его избиения полицейскими.

По словам оппозиционера, он подаст иски за его незаконное задержание, клевету и избиение к сотрудникам полиции.

В понедельник, 20 августа политик должен явиться в ОВД "Хамовники" для дачи показаний.

В полиции утверждают, что во время задержания Гарри Каспаров укусил одного из стражей правопорядка. Прапорщик, у которого диагностировано повреждение надкостницы кисти левой руки, заявил, что его укусил именно Каспаров. Каспаров эти обвинения опроверг, предположив, что полицейского могла укусить служебная собака.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин пошутил, узнав об инциденте,: "Каспаров покусал полицейского. (...) Попрошу главу МВД сделать пострадавшему прививку от бешенства", – написал он в своем микроблоге в Твиттере.

Столичный главк МВД заявил, что готов на экспертизе сравнить следы от укусов Гарри Каспарова и служебных собак.







