МИД РФ напомнил Западу, что у них тоже дают сроки за хулиганство в храмах

Министерство иностранных дел РФ ответило на критику Запада в отношении приговора по делу участниц российской панк-группы Pussy Riot. Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич получили по два года колонии. Такое решение в пятницу принял Хамовнический суд Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что законодательство на Западе также предусматривает уголовные сроки за хулиганство в храмах.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в Уголовном кодексе ФРГ хулиганские выходки в пределах молельных помещений, также караются лишением свободы сроком до трех лет или денежным штрафом. А в Австрии «статья 189 Уголовного кодекса Австрийской Республики предусматривает за совершение в помещении церкви хулиганских действий, оскорбляющих нравственные чувства, наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежного штрафа в размере до 360 дневных ставок».

Напомним, многие западные политики посчитали приговор необоснованном жестоким и несоразмерным деянию. С осуждением вердикта выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел этой страны Гвидо Вестервелле, глава МИД Швеции Карл Бильдт.

Немецкий журнал «Spiegel» пишет «Кремль совершает большую ошибку, осуждая безобидных артистов: он провоцирует ещё более агрессивное отношение оппозиции к государству».

В официальном пресс-релизе Евросоюза указано, что наказание феминисткам, две из которых являются молодыми мамами, вызывает глубокую озабоченность. В ЕС выразили надежду, что обвинительный вердикт будет пересмотрен.