США не планируют строить военную базу в Узбекистане

Власти Соединенных Штатов Америки не планируют создавать военную базу на территории Узбекистана. Об этом заявил помощник государственного секретаря США Роберт Блейк.

Чиновник Госдепа таким образом опроверг информацию о том, что итогом его визита в Ташкент станет подписание договора о размещении на территории Узбекистана военных США. Вашингтон понимает, какому риску подвергаются страны, сотрудничающие с американцами по вопросам Афганистана, подчеркнул Роберт Блейк.