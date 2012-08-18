Запад осудил приговор Pussy Riot

Представители мирового сообщества осудили приговор участницам скандально известной панк-группы Pussy Riot. Решение Хамовнического суда раскритиковали дипломаты Швеции, Германии и США.

Глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал в своем микроблоге: «Даже уполномоченный по правам человека в России считает тюремный срок Pussy Riot несправедливым и призывает его обжаловать. Сложно с этим не согласиться». Об этом сообщает РБК. Министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле посчитал приговор жестким и несоразмерным содеянному. В свою очередь Европейский Союз выразил надежду, что обвинительный вердикт будет пересмотрен. США также высказались по поводу приговора: официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне обеспокоены приговором по делу Pussy Riot. «Мы призываем российские власти пересмотреть это дело, чтобы гарантировать сохранение свободы слова», - заявила Нуланд. В то же время официальных комментариев со стороны Министерства иностранных дел пока не поступало.