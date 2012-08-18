Немецкие СМИ: «приговор Pussy Riot – большая ошибка Кремля»

Случилось то, чего опасались: суд признал участниц группы Pussy Riot виновными и приговорил молодых девушек к двум годам колонии общего режима, - так комментирует ситуацию немецкий журнал «Spiegel». Кремль совершает большую ошибку, осуждая безобидных артистов: он провоцирует ещё более агрессивное отношение оппозиции к государству, - считают немецкие СМИ.

Однако немецкая пресса не упоминает предыдущие акции девушек, а концентрирует своё внимание на том, что участницы группы критиковали Путина, поэтому им был вынесен такой строгий приговор, который, конечно же, принят с одобрения президента.

Немецкие СМИ также подчеркивают, что обращение с музыкантами вызвало страстные и противоречивые дискуссии в российском обществе, а также, что в защиту Pussi Riot выступили многие писатели, художники и другие представители интеллигенции.

И, хотя во многих российских оппозиционных СМИ, таких как радио «Эхо Москвы», прозвучало много критики по поводу приговора Pussi Riot, это является небольшим утешением.

«Кажется, власть в России не осознаёт, что политический процесс над тремя девушками - это симптом глубокого кризиса, в котором находится русское общество. Без согласия Кремля такой вердикт не был бы вынесен. Этот процесс расколол российское общество так сильно, как ни одно другое событие за всё время правления Путина», - пишет «Spiegel».