Госдеп США призвал власти России пересмотреть дело Pussy Riot

Власти Соединенных Штатов Америки призвали Россию пересмотреть дело Pussy Riot. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

По словам Нуланд, США «обеспокоены приговором по делу Pussy Riot и назначенными сроками наказания, несоразмерными преступлению, а также негативным воздействием этих событий на свободу слова в России». «Мы призываем российские власти пересмотреть это дело, чтобы гарантировать сохранение свободы слова", - сказала Виктория Нуланд. Ее слова приводит пресс-служба Госдепа. В пятницу Хамовнический суд Москвы приговорил участниц группы Pussy Riot к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды.