Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе совещания обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие руководитель администрации президента Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Анатолий Сердюков, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков.