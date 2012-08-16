Сыну экс-премьера России предложили пост замглавы Росимущества

Сыну бывшего премьер-министра России - в настоящее время руководителя Службы внешней разведки Михаила Фрадкова — Павлу Фрадкову предложили пост заместителя главы Росимущества.

Предложение Фрадкову-младшему сделала сама руководитель Росимущества Ольга Дергунова, пишет «Коммерстантъ».

У Михаила Фрадкова два сына.

Изначально приглашался старший сын экс-премьера Петр. Но он решил остаться в Российском агентстве по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, тесно связанном с ВЭБом.

Павел Фрадков окончил Московское суворовское военное училище. Он выпускник Академии ФСБ и Дипломатической академии. Фрадков-младший сначала работал в МИДе, а потом, по некоторым данным, трудился в управлении ФСБ, курирующем кредитно-финансовую сферу.

Источник издания в Белом доме сообщил, что в правительстве сейчас обсуждается пилотный проект по замещению вакантных должностей заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств путем проведения открытого конкурса, в том числе «Росимущества». Одно из ключевых квалификационных требований к кандидату — не менее десяти лет работы в органах госвласти и управления на управленческих должностях.

Ранее заместителем главы Росимущества был Глеб Никитин, который месяц назад перешел в Минпромторг.