МИД Грузии: в Южной Осетии продолжаются этнические чистки

Разрушение грузинских сел Цхинвальского региона является продолжением этнической чистки, и вся ответственность за это возлагается на российскую сторону. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Серги Капанадзе.

Так он прокомментировал решение президента Южной Осетии Леонида Тибилова о сносе грузинских сел.

Замглавы МИД Грузии отметил: "Этническая чистка грузин, которая осуществлялась на оккупированной территории Грузии в 2008г., продолжается. Заявление (Л.Тибилова) о разрушении оставшихся сел является продолжением многолетней этнической чистки". Он также подчеркнул, что "именно Москва ответственна за все те события, которые происходят в Цхинвальском регионе", сообщает rbc.ru.

Как сообщают СМИ, Л. Тибилов заявил, что оставленные жителями грузинские села Тамарашени, Курта, Кехви, Ачабети и некоторые другие, расположенные к северу от Цхинвала, будут полностью снесены. По его словам, нет необходимости сохранять названия этих сел, поскольку "в качестве населенных пунктов они не будут существовать" и на их месте будут созданы площади под промышленное и сельскохозяйственное производство.

Снести осталось немного. Спустя три-четыре года местность узнается с трудом. Более-менее целые дома остались только в Тамарашени (там же построен новый микрорайон «Московский»). Не тронута часовня в Кехви. Но большинство домов уже снесены до основания. Во многих местах, где раньше стояли улицы, теперь чистый вид на горы. Практически нет домов с крышами. Большинство строений представляют из себя несколько стен.