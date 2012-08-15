Единороссы в Рязани сами провоцируют раскол регионального отделения

В поселке Октябрьский Михайловского района Рязанской области несколько депутатов - единороссов сельского поселения написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Всего в Октябрьском поселении 10 депутатов, из них только один самовыдвиженец, остальные были избраны от партии «Единая Россия».

Со слов самих депутатов, поводом для написания заявлений стало давление на них при сборе подписей за определенного кандидата в Губернаторы Рязанской области, а именно Олега Ковалева. Весь парадокс в том, что изначально депутаты собирались отдать голоса за этого кандидата, но после давления на них, поменяли свое решение.

Как оказалось, это была последняя капля терпения. По словам одного из депутатов, к нему приехали, сунули листок и сказали, что написать, где расписаться и к какому конкретно нотариусу идти.

- Волеизъявление. Вот такое волеизъявление. Вот поэтому и ушли. Когда тебя заставляют делать, что ты не хочешь делать или не понимаешь то, что тебя заставляют делать, какое это волеизъявление? Сегодня так, завтра неизвестно, какое еще подсунут заявление. Что ты подпишешь? Пришли бы по - нормальному к депутатам, сказали, сделайте свой выбор. Есть предложение от партии поддержать действующего Губернатора. Кто за? Кто против? Все бы всё поняли, и каждый принял бы свое решение, понятное ему, и не было бы этого осадка, когда заставляют. Все было бы нормально, но этого не было, это и обидно, - прокомментировал свой поступок один из депутатов.

В итоге, семь из десяти депутатов, не согласные с таким отношением чиновников, подали заявления о сложении с себя полномочий.

Как только об этом стало известно, в Октябрьский снова приехали чиновники и, по неподтвержденной информации, начали угрожать написавшим заявление депутатам увольнением с работы, либо закрытием бизнеса, если они не изменят свое решение об уходе.

Четверо из семи депутатов, судя по всему, поддались давлению и забрали заявления. Трое принципиально отказались менять свое решение, заявив, что не собираются номинально быть народноизбранными депутатами, а фактически марионетками в чьих то подковерных играх.

Напомним, что заявления о выдвижении кандидата на пост Губернатора Рязанской области, выдвинули: Олег Ковалев (партия «Единая Россия»), Игорь Морозов (партия «Патриоты России»), Владимир Федоткин (КПРФ), Владимир Крымский (партия «Справедливая Россия»), Александр Шерин (ЛДПР), Олег Нагибин (партия «Новая Россия»), Светлана Косарева (Партия пенсионеров), Александра Перехватова (партия «Правое дело»).