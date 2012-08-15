Евгения Чирикова станет мэром Химок?

Евгения Чирикова не исключила, что будет участвовать в выборах на пост мэра подмосковного города Химки. Представители оппозиции уже заявили, что намерены выдвинуть народного кандидата на пост мэра Химок.

Как ожидается, его имя станет известно 19 августа на встрече гражданских активистов в Химкинском лесу.

Евгения Чирикова — российский политик, лидер движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и «Движения в защиту Химкинского леса», член оргкомитета Стратегия-31, предприниматель.

Напомним, пресс-служба губернатора Подмосковья Сергея Шойгу официально подтвердила отставку мэра Химок Стрельченко. Исполняющим обязанности главы подмосковного города Химки назначен первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.

Нового исполняющего обязанности главы города в среду получил еще один населенный пункт в Подмосковье – город Балашиха. На эту должность назначен первый заместитель главы совета депутатов города Юрий Максимов.