Шойгу отправил мэра подмосковных Химок Стрельченко в отставку

Глава Подмосковья Сергей Шойгу в среду отправил мэра подмосковных Химок Стрельченко в отставку. В пресс-службе губернатора Московской области подтвердили информацию об увольнении Стрельченко.

Шойгу назначил исполняющим обязанности главы подмосковных Химок бывшего первого вице-губернатора Тульской области Олега Шахова.

Евгения Чирикова - борец за Химкинский лес - не исключила, что будет участвовать в выборах на пост мэра Химок.

Стрельченко неоднократно критиковали защитники Химкинского леса - в связи со строительством через лес скоростной автомагистрали Москва-Петербург. Напомним, несколько оппонентов Стрельченко - известный журналист Михаил Бекетов и общественный деятель Константин Фетисов - были жестоко избиты.

Нападение на журналиста до сих пор не раскрыто. Ряд СМИ называли организатором покушения на журналиста мэра Химок Владимира Стрельченко.

Бекетов стал известен публикациями против вырубки Химкинского леса. Журналист был избит, в том числе бейсбольной битой, 13 ноября 2008 года и попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом голени и множественными гематомами.